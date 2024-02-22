Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Galata Kulesi bir süreliğine ziyaretçi kabul etmeyecek. Bu süre içerisinde Kule, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı için tadilatta olacak. Peki, Galata Kulesi ne zaman açılacak? İşte, detaylar...