Galata Kulesi'nde Filistin bayrağı yansıtıldı
İstanbul siluetinin önemli simge yapılarından olan Galata Köprüsü'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Giriş: 07.10.2024 - 21:49 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:56
İstanbul'un simge yapılarından tarihi Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı. Kuleyi çepeçevre saran yeşil-beyaz ve kırmızı renkleri görenler cep telefonlarına sarıldı.
SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek üzere bu akşam, İstanbul Galata Kulesi’ne Filistin Bayrağı yansıttı. Galata Kulesi bu görüntüsüyle ilgi odağı oldu
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