        Galatasaray, 14 atletle mukavele imzaladı - Diğer Haberleri

        Galatasaray, 14 atletle mukavele imzaladı

        Süper Lig'de mücadele edecek Galatasaray Atletizm Kadın A takım sporcularının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:39
        Galatasaray, 14 atletle mukavele imzaladı!
        Galatasaray, Atletizm Kadın A takım sporcuları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta imza töreni gerçekleştirildi.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, Galatasaray Atletizm Şubesi Başantrenörü Güner Güngör, sporcular Simay Özçiftçi, Bahar Öztürk, Sudenaz Çetin, Pınar Demir, Burcu Subatan, Zeynep Kaya, Ecem Nehir Çelik, Dilan Yılmaz, Emine Nur Bektaş, Beyzanur Çelikhası, Sıla Koloğlu, Demet Parlak, Dilan Ölmez ve Ecem Süzer katıldı.

        "İNANIYORUM Kİ 2026 YILINDA MADALYALAR GÖRECEĞİZ"

        Yönetim kurulu üyesi Ece Bora törende yaptığı konuşmada, "Bu köklü geçmişin bir parçası olarak, modern anlamda Süper Lig'de deplasmanda mücadele edecek ilk kadın takımımızın hazırlıklarına tanıklık etmek, onların emeğini ve özverisini yakından görmek benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Başta hocamız olmak üzere, bu şubenin tüm emekçileriyle ve yıllardır Galatasaray atletizm geleneğini yaşatan temsilcilerle bir arada olmak, bu sürece şahitlik etmek her şeyden çok daha kıymetliydi. Kendimi bu anlamda son derece şanslı hissediyorum. İnanıyorum ki 2026 yılında madalyalar göreceğiz; bundan eminim. Ancak Galatasaray için hedef her zaman en iyisidir, şampiyonluktur. Biz size güveniyoruz ve sizin de en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sarı-kırmızılı kulübün sporcu ve branş listesi şu şekilde:

        Simay Özçiftçi: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre, 4x400 metre

        Bahar Öztürk: 100 metre engelli, 4x100 metre

        Sudenaz Çetin: Disk atma

        Pınar Demir: 3000 metre engelli, 5000 metre

        Burcu Subatan: 1500 metre, 3000 metre

        Zeynep Kaya: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre

        Ecem Nehir Çelik: Uzun atlama, Üç adım atlama

        Dilan Yılmaz: 800 metre, 1500 metre

        Emine Nur Bektaş: Cirit atma

        Beyzanur Çelikhası: 400 metre engelli, 4x400 metre

        Sıla Koloğlu: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre, 4x400 metre

        Demet Parlak: Sırıkla atlama

        Dilan Ölmez: 400 metre, 400 metre engelli, 4x400 metre

        Ecem Süzer: Çekiç atma

