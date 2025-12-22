Galatasaray, 14 atletle mukavele imzaladı
Süper Lig'de mücadele edecek Galatasaray Atletizm Kadın A takım sporcularının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirildi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, Galatasaray Atletizm Şubesi Başantrenörü Güner Güngör, sporcular Simay Özçiftçi, Bahar Öztürk, Sudenaz Çetin, Pınar Demir, Burcu Subatan, Zeynep Kaya, Ecem Nehir Çelik, Dilan Yılmaz, Emine Nur Bektaş, Beyzanur Çelikhası, Sıla Koloğlu, Demet Parlak, Dilan Ölmez ve Ecem Süzer katıldı.
"İNANIYORUM Kİ 2026 YILINDA MADALYALAR GÖRECEĞİZ"
Yönetim kurulu üyesi Ece Bora törende yaptığı konuşmada, "Bu köklü geçmişin bir parçası olarak, modern anlamda Süper Lig'de deplasmanda mücadele edecek ilk kadın takımımızın hazırlıklarına tanıklık etmek, onların emeğini ve özverisini yakından görmek benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Başta hocamız olmak üzere, bu şubenin tüm emekçileriyle ve yıllardır Galatasaray atletizm geleneğini yaşatan temsilcilerle bir arada olmak, bu sürece şahitlik etmek her şeyden çok daha kıymetliydi. Kendimi bu anlamda son derece şanslı hissediyorum. İnanıyorum ki 2026 yılında madalyalar göreceğiz; bundan eminim. Ancak Galatasaray için hedef her zaman en iyisidir, şampiyonluktur. Biz size güveniyoruz ve sizin de en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün sporcu ve branş listesi şu şekilde:
Simay Özçiftçi: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre, 4x400 metre
Bahar Öztürk: 100 metre engelli, 4x100 metre
Sudenaz Çetin: Disk atma
Pınar Demir: 3000 metre engelli, 5000 metre
Burcu Subatan: 1500 metre, 3000 metre
Zeynep Kaya: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre
Ecem Nehir Çelik: Uzun atlama, Üç adım atlama
Dilan Yılmaz: 800 metre, 1500 metre
Emine Nur Bektaş: Cirit atma
Beyzanur Çelikhası: 400 metre engelli, 4x400 metre
Sıla Koloğlu: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre, 4x400 metre
Demet Parlak: Sırıkla atlama
Dilan Ölmez: 400 metre, 400 metre engelli, 4x400 metre
Ecem Süzer: Çekiç atma