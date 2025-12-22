Galatasaray, 14 atletle mukavele imzaladı!

Galatasaray, Atletizm Kadın A takım sporcuları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta imza töreni gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, Galatasaray Atletizm Şubesi Başantrenörü Güner Güngör, sporcular Simay Özçiftçi, Bahar Öztürk, Sudenaz Çetin, Pınar Demir, Burcu Subatan, Zeynep Kaya, Ecem Nehir Çelik, Dilan Yılmaz, Emine Nur Bektaş, Beyzanur Çelikhası, Sıla Koloğlu, Demet Parlak, Dilan Ölmez ve Ecem Süzer katıldı.

"İNANIYORUM Kİ 2026 YILINDA MADALYALAR GÖRECEĞİZ"

Yönetim kurulu üyesi Ece Bora törende yaptığı konuşmada, "Bu köklü geçmişin bir parçası olarak, modern anlamda Süper Lig'de deplasmanda mücadele edecek ilk kadın takımımızın hazırlıklarına tanıklık etmek, onların emeğini ve özverisini yakından görmek benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Başta hocamız olmak üzere, bu şubenin tüm emekçileriyle ve yıllardır Galatasaray atletizm geleneğini yaşatan temsilcilerle bir arada olmak, bu sürece şahitlik etmek her şeyden çok daha kıymetliydi. Kendimi bu anlamda son derece şanslı hissediyorum. İnanıyorum ki 2026 yılında madalyalar göreceğiz; bundan eminim. Ancak Galatasaray için hedef her zaman en iyisidir, şampiyonluktur. Biz size güveniyoruz ve sizin de en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.