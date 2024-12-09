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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray: 79 - Yalovaspor: 69 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 79 - Yalovaspor: 69 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray sahasında Yalovaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 79-69 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 23:01 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:01
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 79-69 yendi.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

        Galatasaray: Livingston 15, Blumbergs 2, Palmer 14, Göksenin Köksal 6, Delgado 9, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 12, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 7, Cummings, Samet Geyik

        Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Johnson 16, Kadir Bayram 14, Peterka 7, Sherfield 5, Hill 10, Boran Güler 4, Krampelj 3, Akif Egemen Güven 4

        1. Periyot: 23-13

        Devre: 40-31

        3. Periyot: 66-57

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