Galatasaray: 84 - Saint Quentin: 63 | MAÇ SONUCU
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında sahasında ağırladığı Saint Quentin'i 84-63 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Galatasaray, evinde ağırladığı Saint Quentin'i 84-63 mağlup etti.
Mücadelenin en skorer ismi ise Galatasaray'da 17 sayı kaydeden Ebuka Izundu oldu.
Maçı 21 sayı farkla kazanarak seride 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 15 Ocak Çarşamba günü Saint Quentin'e konuk olacak.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Wojciech Liszka, Martin Horozov, Ventsislav Velikov
GALATASARAY: Livingston 9, Efianayi, Sadık Emir Kabaca 9, Cummings 14, Samet Geyik 7, Palmer Jr 15, Efe Vatan, Izundu 17, Buğrahan Tuncer 2, Yaman Alişan, Delgado 9, Göksenin Köksal 2
SAİNT-QUENTİN: Schwartz 3, Diakite 3, Traore 10, Goudou-Sinha 6, Oniangue 15, Pfister, Robinson 4, Boucaud 5, Moore, Olejniczak 8, Silva 4, Kirkwood 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-9
DEVRE: 43-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-47
4'ÜNCÜ PERİYOT: 84-63