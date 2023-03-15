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Galatasaray'a 19 galibiyetin yedisini kulübe getirdi!

14'ü üst üste olmak üzere bu sezon 19 galibiyet alan Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken sarı-kırmızılıların yedi galibiyeti oyun içi değişiklikleriyle geldi... Beraberliğe giden yedi maçta Okan Buruk'un sonradan oyuna aldığı isimler galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-kırmızılılar 60 puanın 14'ünü kulübesinden elde etti!

Galatasaray'a 19 galibiyetin yedisini kulübe getirdi!

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 14 maçını biri hükmen olmak üzere kazanarak lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini elde eden Galatasaray istatistiklerde zirvede yer alıyor. Birçok alanda ligin en iyisi konumunda olan sarı-kırmızılıların elde ettiği 19 galibiyetin 7'si kulübe katkısıyla kazanıldı.

Geniş bir kadroya sahip Galatasaray'da Okan Buruk maç içi hamleleriyle bir anlamda hem karşılaşmaların hem de ligin gidişatını da değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan giren yıldızlar da kimi zaman maç kazandırdı, kimi zaman farkı artırdı. Galatasaray geride kalan 24 haftanın yedisinde oyuna sonradan giren isimlerin katkısıyla cebine 14 puan fazla koydu!

EN KRİTİK HAFTALARDA GOMIS SIRTLADI

Lige büyük bir değişimle başlayan Galatasaray, tarihinin en kötü sezonunun izlerini silmeye çalışırken bir anlamda da yeni takım olmanın sancılarını çekiyordu. Sarı-kırmızılıları zorlandığı bu haftalarda sırtlayan isim ise tecrübeli golcü Gomis oldu.

Antalyaspor ve Ümraniyespor mücadelelerinde oyuna sonradan girerek son dakika gollerini atan Gomis, henüz üç hafta geride kalmışken takımına fazladan 4 puan kazandırdı ve belki de muhtemel kötü gidişatın önünü aldı.

GAZİANTEP VE KONYASPOR KARŞISINDA RAKİPLER HEDİYE ETTİ

14 maçlık seri öncesinde sadece beş galibiyet alabilen Galatasaray'ın söz konusu zaferlerinin diğer ikisini de oyuna sonradan giren isimler getirdi. Gaziantep FK maçında 3 puan Seferovic'in içinde bulunduğu pozisyondan doğan golle geldi.

Konyaspor mücadelesinde ise Icardi'den önce topa dokunarak gole engel olmak isteyen Calvo kendi ağlarını sarsarak Galatasaray'ın zaferini kazanmasına neden oldu. Sarı-kırmızılılar ligin ilk altı haftasında elde ettiği 16 puanın yarısını değişiklikler sonrasında kazandı.

SİVAS'TA BARIŞ ALPER SAHNE ALDI

Ligdeki son puan kaybı olan Alanyaspor mücadelesinin ardından Dünya Kupası arası öncesinde üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, aradan İstanbulspor galibiyetiyle dönerken Sivasspor deplasmanında 3 puana da yine oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz'ın golüyle uzandı.

73. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna giren genç futbolcu, Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında sarı-kırmızılıları galibiyete taşıdı ve takımına fazladan 2 puan kazandırdı.

TRABZON DERBİSİNDE SIRA YUNUS'A GELDİ

Yoğun yağış altındaki Trabzonspor derbisine kabus gibi başlayan ve henüz ilk saniyelerde 1-0 geriye düşen Galatasaray, bordo-mavililer karşısında 3 puana Icardi'nin golüyle uzansa da pozisyonun başrolü ise oyuna sonradan giren Yunus Akgün'ündü. 18'de Mertens ile skoru eşitleyen Galatasaray, 51. dakikada Trezeguet'nin Yunus'a yaptığı müdahale ile penaltı kazandı ve zorlu virajı kayıpsız döndü.

ZANIOLO SİFTAHI GOLLE YAPTI!

Gaziantep FK maçını deprem felaketleri nedeniyle hükmen galibiyetle geçen Galatasaray, yaklaşık 1,5 ay aranın ardından ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkarken oyun olarak S.O.S.'ler veriyordu. 22'de sakatlanan Juan Mata'nın yerine Rashica girerken devre arasında Yunus Akgün de yerini yeni transfer Nicolo Zaniolo'ya bıraktı. Bu ikili 57. dakikada sahne aldı...

Topla orta sahaya yakın bölgede buluşan Zaniolo, rakiplerin arasına girip pasını Rashica'ya aktardıktan sonra koşuya devam ederken Kosovalı futbolcu topu, Zaniolo'nun önüne yuvarladı. Bir anda Günay ile karşı karşıya kalan Zaniolo rakip fileleri havalandırarak ilk resmi maçında golle tanışmış oldu. 23 yaşındaki futbolcu ayağının tozuyla takımına galibiyeti getirirken fazladan 2 puan kazandırdı.

BAZEN DE FARKI ARTIRDILAR!

Galatasaray'da yedek kulübesinden gelen isimler her zaman galibiyet golünü atmadı, birçok maçta sarı-kırmızılıların farkı açarak rahatlamasını sağladı.

Fatih Karagümrük maçında oyuna 1-0'da giren Juan Mata takımın ikinci golünü atarken Mauro Icardi ise Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde sahne aldı.

1-0'lık skor ile önde olan Galatasaray'da oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız önce Kerem Aktürkoğlu'nun golünü hazırlarken son dakikada ise kendisi sahne alarak sarı-kırmızılılara tarihi galibiyeti getiren isimlerden oldu.

Galatasaray, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı Hatayspor maçında oyuna sonradan giren Gomis ile farkı 4'e çıkarırken Giresunspor deplasmanında ise hem Yunus Akgün hem Milot Rashica sahne aldı.

İlk yarıyı Mertens'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Galatasaray oyun üstünlüğünü tamamen almakta zorlandığı anlarda Dubois ile farkı ikiye çıkarırken son dakikalarda ise kulübeden gelen Rashica ve Yunus ile farka koştu.

88'de Rashica farkı 3'e çıkarırken son dakikalarda Yunus Akgün aylardır aradığı golü buldu ve maçın sonucunu da 4-0 olarak söyledi.

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