Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu. İkinci yarıda bir kişi fazla mücadele eden sarı-kırmızılılar, aradığı golü 60. dakikada Emre Taşdemir ile buldu ve 1-0 öne geçti. Kaleci Emiliano Viviano'nun başarılı bir performans sergilediği mücadelede Galatasaray farkı açacak pozisyonları bulsa da İtalyan file bekçisini geçemedi. Maçın 85. dakikasında Juan Mata'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.

İLK YARI VE İKİNCİ YARI TABLOLARI GECE GÜNDÜZ GİBİ!

Üç maç aradan sonra Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle zirveye tutunan Galatasaray'ın ilk yarı ve ikinci yarılarda aldığı sonuçlar da dikkat çekti. Şimdiye kadar 11 maça çıkan sarı-kırmızılılar bu 11 maçın sadece birinin ilk yarısını önde tamamlayabildi. Alanyaspor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0'lık skorla önde geçen Galatasaray, 9 kişi kaldığı mücadeleden 1 puanla ayrılmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri Kayserispor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0 geride tamamlarken geri kalan 9 mücadelenin ilk yarısında rakipleriyle yenişemedi.

İKİNCİ YARI TABLOSUNDA LİG LİDERİ

İlk yarı sonuçlarına göre puan tablosunda 11. sırada yer alan Galatasaray ikinci 45 dakika tablosunda ise zirvede yer alıyor. 2-0'lık Kayserispor maçının ikinci yarısında 1-0 önde tamamlasa da geri dönüş için yetmeyen sarı-kırmızılılar, maçların ikinci 45 dakikalık dilimleri baz alındığında yedi maçta rakiplerine üstünlük kurmuş durumda. Sarı-kırmızılıların aldığı altı galibiyetin altısı da ikinci yarılarda gelen gollerle elde edildi.