        Galatasaray'a ABD'li pivot - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'a ABD'li pivot

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Freddie Gillespie'yi transfer etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 21:55 Güncelleme: 22.09.2025 - 21:55
        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Freddie Gillespie'yi renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Gillespie, 2025-2026 sezonunda Galatasaray'da görev yapacak.

        Tecrübeli pivot, NBA'de Toronto Raptors ve Orlando Magic deneyimlerinin yanı sıra Almanya'da Bayern Münih, Sırbistan'da Kızılyıldız, Yeni Zelanda'da New Zealand Breakers ve İtalya'da Olimpia Milano formalarını giydi.

