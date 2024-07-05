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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Arjantinli orta saha: Nicolas Dominguez! GS transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Arjantinli orta saha!

        Galatasaray'da transferde sıcak gelişme... ESPN'in haberine göre, orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgileniyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:49
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Premier League temsilsici Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'i gündemine aldı.

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        ESPN'in haberine göre, orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgileniyor.

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        Haberin detayında, sarı kırmızılıların İngiliz kulübü ile görüşmelere başlandığını ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.

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        26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda Nottingham Forest formasıyla 26 lig maçına çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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