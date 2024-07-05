Galatasaray'a Arjantinli orta saha!
Galatasaray'da transferde sıcak gelişme... ESPN'in haberine göre, orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgileniyor. İşte detaylar
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Premier League temsilsici Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'i gündemine aldı.
ESPN'in haberine göre, orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez ile ilgileniyor.
Haberin detayında, sarı kırmızılıların İngiliz kulübü ile görüşmelere başlandığını ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.