Galatasaray'a Icardi müjdesi!
Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren ve yaklaşık 1 aylık zaman diliminde iğneyle oynayan Arjantinli golcüden müjde geldi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’de cumartesi günü Corendon Alanyaspor’u konuk edecek olan Galatasaray’a milli maç arası iyi geldi.
Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş maçında sakatlanan ve kalan maçların tamamında iğne tedavisiyle sahaya çıkan Mauro Icardi, arada hem dinlenme hem iyileşme fırsatı yakaladı.
Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve tedavisi sürecinde bireysel antrenmanlarla maçlara hazırlanan yıldız futbolcu, milli maç arasında tamamen iyileşme aşamasına geldi.
Son haftalarda gol yollarında sıkıntı yaşayan Mauro Icardi’nin aranın ardından Corendon Alanyaspor, Manchester United maçlarıyla eski formuna dönmesi bekleniyor. Trendyol Süper Lig’den son 11 maça 11’de başlayan Icardi sadece ilk hafta oynanan Kayserispor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi.
8 GÜNDE 3 MAÇ
Öte yandan milli maç arasında yapılan iznin ardından çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ı yoğun bir tempo bekliyor.
Sarı-kırmızılılar, 8 günlük süreçte Corendon Alanyaspor, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor’la karşılacak.