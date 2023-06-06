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Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu

Sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Leandro Paredes için Galatasaray da devreye girdi! Fransa basınında çıkan haberlere göre Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor!

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  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Geçen yaz satın alma opsiyonuyla Juventus'a kiralanan Leandro Paredes'ten Galatasaray'a müjde geldi. 

    PSG'nin kadrosunda yer bulamayan Paredes, satın alma opsiyonlu olarak sezon başında İtalya ekiplerinden Juventus'a kiralanmıştı.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Juventus, Arjantinli yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Paredes, Paris Saint-Germain'in ise yeni sezon planlamasında yer almıyor. PSG, sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Ligde şampiyonluk hedefine ulaşan Galatasaray ise yeni sezon planlamasını oluşturmaya başladı.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    L'Equipe'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli orta saha için devrede.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Yıldız oyuncu için şu anda sadece Galatasaray'ın ilgilendiği aktarılırken, Icardi'den olumlu referans alan Paredes'in de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Oyuncunun bu kararında Icardi'nin dışında, Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasının etkili olduğu aktarıldı.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    28 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Galatasaray'ın elemeleri geçip, gruplara kalmasında yardımcı olmak istiyor.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Önümüzdeki hafta bu transfer için somut adımlar atılacağı öne sürüldü.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Bonservisi Paris Saint Germain'de olan Leandro Paredes, bu sezon Juventus formasıyla toplam 39 maça çıkarken, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

    Paris Saint Germain'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek Leandro Paredes'in güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 12 milyon euro.
  • Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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