Young Boys maçı öncesi Muslera müjdesi! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanırken, sakatlığı atlatan Fernando Muslera'nın ilk 11'de olması bekleniyor. Ancak, Davinson Sanchez'in sakatlığı nedeniyle bu maçta oynama ihtimali düşük. Takım, Young Boys maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

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