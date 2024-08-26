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        Young Boys maçı öncesi Muslera müjdesi!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanırken, sakatlığı atlatan Fernando Muslera'nın ilk 11'de olması bekleniyor. Ancak, Davinson Sanchez'in sakatlığı nedeniyle bu maçta oynama ihtimali düşük. Takım, Young Boys maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

        Giriş: 26.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:44
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        Muslera müjdesi!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u konuk edecek Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor.

        İsviçre'deki müsabakada sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin MR'ı temiz çıktı.

        Sarı-kırmızılılar, Young Boys hazırlıklarına ara vermeden başlarken Fernando Muslera da dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda çalışmalara başladı.

        Galatasaray kaptanının, Young Boys müsabakasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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        Sakatlık durumu merak edilen diğer bir isim olan Davinson Sanchez'deki belirsizlik ise devam ediyor.

        Hatayspor müsabakasında sağ arka üst adalesinde gerilme hisseden Kolombiyalı savunmacının durumu gün gün takip ediliyor.

        Normal iyileşme süresi üç hafta olan bir sakatlık geçiren Davinson Sanchez'in Young Boys karşısında oynaması ise beklenmiyor.

        Sarı-kırmızılılarda ilk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı da kritik müsabakada forma giyemeyecek.

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