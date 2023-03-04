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Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha!

Ara transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, İtalyan ekibinden yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

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  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

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  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

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  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

    BELOTTI BOMBASI!

    Bu ismin İtalyan milli forvet Andrea Belotti olduğu öne sürüldü. 
  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

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  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

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  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

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  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

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  • Galatasaray'a Roma'dan bir yıldız daha! Andrea Belotti

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