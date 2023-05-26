Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Branco van den Boomen'den sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

    Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. 
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

    Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen'i gündemine almıştı.
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

    Galatasaray yönetimi 27 yaşındaki Hollandalı orta saha ile ciddi şekilde ilgilenirken, oyuncunun kulübünden sevindirici haber geldi. 
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

    Toulouse, oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

    Galatasaray'ın dışında Branco van den Boomen ile Hollanda ekibi PSV ve Belçikalı ekibi Royal Antwerp de ilgileniyor.
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

    Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

    Bu sezon Toulouse formasıyla 38 resmi maça çıkan Van den Boomen, 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi. 
  • Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.