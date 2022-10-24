Galatasaray-Alanyaspor yazar yorumları

"BU HAKEM ALEMİNİ DÜZELTEMEZSENİZ..."

ERMAN TOROĞLU: Türkiye'de bu hakem alemini toparlayamazsınız ve düzeltemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü hakem aleminde içerde büyük atışmalar var. Büyük tartışmalar var. Türkiye'de hakem alemi olduğu gibi ikiye bölünmüş durumda. Bu sahadaki maçlara da tesir ediyor. Ama maalesef bunların başına gelen federasyonlar bu işi çözemediler; bir tek Hasan Doğan çözdü. Yoksa biz hep böyle yazarız konuşuruz maçlar oynanır ve maçları hakemler belirlerler. Diyorlar ki biz hakemleri bilgisayarlarla veriyoruz; uzaydan getiriyorlar sanki. Ya kardeşim hangi veriyi verirsen onu alırsın makinadan... Palabıyık bundan üç hafta evvel bir maç yönetti dağlara taşlara yaptı. Üç tane siyah beyaz hatayla... Hatta gözlemci raporunu verdi; ona karşı da disiplinsiz hareket etti. Yani ceza yemesi lazım ve sen bu adamı 2-3 hafta sonra böyle bir maça veriyorsun. Bu uzaydan muzaydan verilmiyor kardeşim... Bakınız takım önemli değil. Bütün takımlar önemli. Ama maalesef Türkiye'de böyle.