Süper Lig'in ilk yarısını beklentilerin altında geçiren Galatasaray, Antalya'daki devre arası kampının ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Saracchi ve lisansı çıkarılan Linnes ilk 11'de görev alacak.
GALATASARAY: 1 - ALTAY: 0
9' Falcao (penaltı)
(Maçta ilk yarı oynanıyor...)
STAT: Sueno Otels
SAAT: 16.00
YAYIN: GSTV
GALATASARAY: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Feghouli, Seri, Taylan, Lemina, Ömer Bayram, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ALTAY: Cihan, Erhan, Cenk, Abdulkadir, Özgür, İbrahim Hasan, Putsila, Yılmaz, Leo, Capel, Hüsamettin
TEKNİK DİREKTÖR: Ali Tandoğan
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