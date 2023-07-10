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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Angelino transferiyle ilgili açıklama yaptı. Timur yaptığı açıklamada, "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle olması transferi zorlaştırıyor, kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.