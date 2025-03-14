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        Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:45
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        G.Saray maçının VAR'ı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.30’da evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

        Müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser, AVAR'da da Kerem Ersoy görev alacak.

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