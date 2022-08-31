Seferovic'e ne oldu?

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.