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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:52
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        Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır!
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur yağışı altında yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Antrenmanda AZ Alkmaar karşısında sarı kart cezalı olan Victor Osimhen dinlendirilirken, tedavileri devam eden Yunus Akgün ile Ismail Jakobs da yer almadı.

        Galatasaray, saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket edecek.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu TSİ 22.00'de AFAS Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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