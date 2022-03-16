Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında güçlü İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk ediyor. İlk maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılan Sarı Kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları…