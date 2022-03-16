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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda rövanş maçları oynanacak. Galatasaray ile Barcelona, 0-0’ın rövanşında karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?

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    Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi 17 Mart 2022?

    Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında güçlü İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk ediyor. İlk maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılan Sarı Kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları…
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    Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi 17 Mart 2022?

    GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Galatasaray Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

    Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...
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    Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi 17 Mart 2022?

    GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?

    Galatasaray ve Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart 2022 Perşembe günü 20:45’te Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
  • 04
    Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi 17 Mart 2022?

    GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL 11’LER

    Galatasaray: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed,

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

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