UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona ile 0-0 berabere kaldı ve tur için umutlarını İstanbul'a taşıdı. Peki, şimdiden milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?





GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 20:45.



GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Barcelona karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu, Diagne.