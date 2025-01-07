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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Çıktığı son 21 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:47
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        Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek!
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

        YENİ FORMATTA İLK MAÇINA ÇIKACAK

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında yarın ilk maçına çıkacak.

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        Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

        TEK EKSİK ICARDI

        Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle yarınki maçta oynayamayacak.

        SON 21 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

        İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

        Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

        YUNUS AKGÜN GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLIYOR

        Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

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        UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan genç oyuncu, takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu.

        OSIMHEN DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

        Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.

        Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

        Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.

        Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.

        Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı.

        "Cimbom", bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.

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