Galatasaray Başakşehir maçına hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Galatasaray mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.