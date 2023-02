"Milletimizle gurur duyuyorum"

Başkanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren Galatasaray camiasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptığı hatırlatılan Özbek, şunları söyledi:

"Bu çağrıyı önce camiam için yaptım ve büyük bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Birlikteliğin sağlanması lazım. Galatasaray camiası içinde bu durum karşılık buldu. Sonrasında da Türk futbolu için, futbolun bileşenleri için, futbola katkı verenler için de benzer çağrıyı yaptık. Bugün de gördük ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Zaman geliyor ve birlikteliğin önemi ortaya çıkıyor. Keşke bu felaketleri yaşamasak. Bugün görüyoruz, her kulüp, her vatandaş, her kuruluş bu acının üstesinden gelmek için maksimum verim vermeye çalışıyor. Burada bir gönüllülük esası var. Milletimizle gurur duyuyorum, camiamla gurur duyuyorum. Bugünlerde bir araya gelip yaraları sarmak için çalışıyoruz."

