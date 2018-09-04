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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önemli açıklamalar yaptı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Gomis'in gidiş kararının teknik heyet ait olduğunu belirtirken, Modeste transferinde önemli bir risk gördüklerini ve ocak ayında yıldız oyuncuyu tekrar gündeme alabileceklerini belirtti. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları

04 Eylül 2018 Salı, 21:58:55 | Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Cengiz'in yaptığı açıklamalar şöyle: 

"Benim en büyük silahım, en büyük güvencem, açıklık, samimiyet ve şeffaflık. Ben doğruları söylediğim sürece Galatasaray'ın başkanıyım. Yanlış söylediğim andan sonra Galatasaray başkanı değilim. Başkan seçileli 7 ay geçti. Bir insan yettiğini hissettiği anda bitmiştir. Ben asla tamamen başarılı olduğuma inanmıyorum. Öyle hissettiğim anda görevim bitmiştir. Bugün bana tepki de olabilir. Kendine göre beni yeterli görmeyebilir, yönetimi zayıf görebilir ama ben mücadeleyi bırakmam, asla siperi terk etmem. Ama komutanımız olan genel kurul ve taraftarlar, bırak derse siperden çekilirim. Taraftar bana çok destek verdi. Bir forvet transferi olmadı diye, döviz kurunun artışı unutuldu, Amerika'nın presi unutuldu, forvet ana konu oldu. Bu güzel bir şey, taraftarın ilgisini gösterir. Tepkileri anlayışla karşılıyorum. Saygı duyuyorum.

EMRE AKBABA TRANSFERİ

Transfer, oyuncular, maça çıkış, diziliş... Hepsi teknik ekibe kalmış. Teknik ekibimiz Emre Akbaba'yı istedi. Futbolcu ile ben hiç görüşmedim, sadece imza töreninde tanıştım. Galatasaray'da başkan futbolcu transferine hiçbir zaman karışmaz. Buradan hocamız Fatih Terim'in doğum gününü de kutluyorum. İyi ki var. Emre Akbaba için bizden ilk başta 7 milyon Euro istediler. Biz satmadan adam alamayız. Alırsın ama Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazsın. Ligde oynatırsın. Bizim de ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi. 2. hedefimiz Süper Lig. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için de 3 milyon Euro'ya kadar da düştüler. Oyuncu da Galatasaraylı olduğunu ve bize gelmek istediğini çeşitli aracılarla iletti. Sonrasında 3 milyon euro'ya çıktık. Nagatomo'da da aynı şey olmuştu. Biz görmedik ama bir rakibimizin 4.5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu söylediler. Taraftarın baskısı sonrası biz de fiyat yükselttik ve 4 milyon euro'ya aldık.
Emre Akbaba transferi bizim için bir prestij meselesi haline gelmişti. Almayıp rakibimiz 4 milyona alınsa gelecek tepkiler ne olurdu? NEF'e teşekkür ediyoruz ama onlar olmasaydı da bu transferi yapacaktık.

'GOMİS'İN GİTMESİ TEKNİK HEYETİN KARARI'

Gomis konusunda teknik heyetimiz ne dediyse onu yaptım. Ben Gomis'i hayatımda 3 kez gördük. Ben soyunma odasına hiç inmedim. Bilmem. Hiç gitmedim. Florya'ya da gitmedim. Bizde her şeye teknik heyet karar verir. Gomis de bizden gitmek istiyordu. Teknik heyet özellikle Gomis'i göndermek istedi diye bir şey asla yok. Dursun Özbek yönetiminin Gomis'e zam sözü verdiğini bilmiyorum. Öyle bir şey olsaydı sözleşmesinde yazardı. Sözleşmesinde yazmıyordu. Gomis'in menajeri, 'Ya sözleşmeye zam yapın ya da sözleşmeyi uzatın' dedi. Ben, Galatasaray'ın haklarını koruyan birisiyim. Gitmeyi isteyenler onlardı. Teknik heyet de Galatasaray'ın çıkarları neyse ona göre hareket eder. Gomis ile Muslera arasında tartışma yok, yanlış duyulmuş. Sadece kendisi gol kralı, talep etmekte haklı, bazılarını kıyas göstermekte haklı. Menajerler kendilerine göre ücretinin artmasını istedi. Biz Fatih hocanın dediklerine bakarız.

MODESTE TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

"Modeste, Florya'ya gelmiş. Ben bir scout ekibi başı değilim. Futboldan azıcık anlarım. Modeste'i duyunca ben de her taraftar gibi araştırıyorum. Hukuki sorun olduğunu duyunca hemen müdahale ettim. Biz Mülkiyeliyiz, yarım hukukçuyuz. Modeste konusunda çok büyük tehlike gördük. 2 sözleşme yapmış. Biz hizmet, bir de imaj sözleşmesi. İmaj sözleşmesinde 150 bin ödenmemiş. Bizim için 25-30 milyonluk tehlike vardı. Daha önce Türkiye'den iki kulüple, Rusya'dan bir kulüple, Almanya'dan bir kulübün ilgilendiğini gördük. Bunlar imzalamamış. Aynı anda bize Çin kulübünden bir mail geldi. Modeste'yi idmana çıkardığınız anda sizi FIFA'ya şikayet edeceğiz deniyordu. Adamlar 50 milyon euro harcamış Modeste için. Çin kulübü bize çok ağır laflar ediyordu, siz etik davranmıyorsunuz gibi. Bonservisini göremedik, tek taraflı fesih hiçbir şey ifade etmez. Siz tek taraflı boşanamazsınız. Garip bir mail adresiydi, biz de onlara mail attık. 'Bu size mi ait' diye. 'Evet bize ait, futbolcudan elinizi çekin' diyorlardı. Menajeri de bayan bir menajer, Gomis'in menajerleri değil. Modeste trend olmuş twitter'da, bu müthiş bir şey. Bizim taraftar bir anda Modeste'yi istiyoruz diye bir anda bir spor hukukçusunun sözüyle coştular. Biz tam take-off (Uçağın kalkışı) yapacağımız durumda Modeste riskini alamadık. Yoksa trene bineriz, demirle aramız iyidir... Modeste'i alsaydık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı.

'MODESTE OCAK AYINDA NEDEN OLMASIN?'

TFF ile Modeste konusunu görüştük. Modeste, Ocak ayında neden olmasın? Hayırlısı. Açık bir şekilde Fatih hocanın mesajı var. Geçen sezon Gomis'siz 3 maçı da kazandık ayrıca. Taraftarın isteğini ciddiye almıştık. Boş tribünlere oynamış bir takımdan hiçbir şey bekleyemezsin. İstersen Messi'yi transfer et. Modeste olursa olur. Benim temasım direkt yok ama teknik heyet gereği yapar. Şartlar Ocak ayı için müsait olursa neden olmasın. Ama mali yapıdan Galatasaray'ı riske atamayız.


'MAICON'DA BELGELERİ ZAMANINDA GİRDİK AMA...'

Maicon'un transferinde biz normal zamanda girdik, Arap kardeşlerimiz Al Hilal zamanında sisteme giremedi. Ahmet Çalık'ı zamanında girdik, İspanyol kardeşlerimiz giremedi. Her olayı Grosskreutz'a bağlamak olmaz.

'TROLLERİM VARSA İSTİFA EDERİM'

"Diyorlar ki Mustafa Cengiz'in troll'leri varmış. Onu da öğrendik troll'ün ne olduğunu. Mustafa Cengiz'in ailesinin, oğlunun troll'ü var dediler. Bunu kanıtlarsanız bugün başkanlıktan istifa ederim!Ayıp, hiç hoş değil!"

 

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