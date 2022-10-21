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Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, 22 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı için geri sayım başladı. Lige istediği gibi başlayamayan iki ezeli rakibin zorlu randevusu öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak.
  • Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    CİMBOM SERİ PEŞİNDE

    Son olarak ligde İzmir deplasmanında Aliağa karşısına çıkan sarı-kırmızılılar rakibini 84-66'lık farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Ligdeki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da en skorer isim18 sayı ile Angelo Caloiaro oldu. Dylan Ennis 17, Dee Bost 13, Rayma Morgan ise 12 sayı kaydetti.
  • Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KARTAL İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

    Ligdeki ilk üç maçından galibiyet çıkaramayan siyah-beyazlılar son maçında evinde Pınar Karşıyaka'ya 92-81 mağlup oldu. Beşiktaş'ta en skorer isim 18 sayı ile Okben Ulubay olurken Gedirminas Orelik'in 16 ve Matt Coleman'ın 15 sayısı mağlubiyeti getirmeye engel olamadı.

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