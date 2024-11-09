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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka: 91-88 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka: 91-88 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 91-88 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:58 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:58
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 91-88 yendi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde sarı-kırmızılı takım Livingston ve Delgado, siyah-beyazlılar ise Mathews ve Needham ile skor üretti. İkinci dakikanın ortalarında aldığı skor üstünlüğünü bırakmayan Beşiktaş, ilk çeyreği 27-25 önde kapattı.

        İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle giren konuk takım, 14. dakikanın başında farkı 8 sayıya çıkardı: 25-33. Rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Galatasaray, 15. dakikada farkı 1 sayıya (32-33) indirdi. Sarı-kırmızılılar, geride kalan sürede 4 kez beraberlik yakalasa da öne geçmeyi başaramadı. Devre arasına 46-46 eşitlikle girildi.

        Beşiktaş Fibabanka, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Siyah-beyazlı ekip, 24. dakikanın sonlarında farkı çift haneye (50-60) çıkardı. Periyodun kalan bölümünde iki takım da iyi savunma yaptı. Son anlarında karşılıklı 3 sayılık basketlerin atıldığı çeyreği konuk ekip 71-64 üstün geçti.

        Son çeyrekte geri dönmeye çalışan Galatasaray, Livingston ve Palmer'ın 3 sayılık basketleriyle farkı kapattı. İyi savunma yapan ve savunma ribauntlarını toplayan sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 38. dakikasında Livingston'ın orta mesafeli şutuyla 88-86 öne geçti. Büyük bir mücadeleye sahne olan kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, parkeden 91-88 galip ayrıldı.

        Ev sahibi takımda 31 sayı, 6 asistle mücadele eden Livingston, galibiyette başrolü oynadı. Galatasaray'da Palmer 17, Cummings 13 sayı, Delgado 10 sayı, 6 ribaunt, Izundu ise 9 sayı, 13 ribauntluk performansla galibiyete katkı verdi.

        Siyah-beyazlı ekipte Needham 19, Mathews 14, Sleva 11, Martin ve Terry ise onar sayıyla çift haneye ulaştı.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki 3. galibiyetini aldı. Beşiktaş Fibabanka ise 2. kez yenildi.

        ULU ÖNDER ATATÜRK ANILDI

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında anıldı.

        Müsabaka öncesinde ekrana Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yansıtılarak, "Sonsuza kadar izindeyiz" ve "Sevgi, saygı ve özlemle" ifadeleri yazıldı. Galatasaraylı basketbolcular da ısınmaya üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

        Karşılaşmadan önce yapılan seremoniye hakemler ve iki takım oyuncuları "Ulu Önder'imizi saygıyla anıyoruz" pankartıyla çıktı. Seremonide saygı duruşunda bulunuldu.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Alper Gökçebel

        GALATASARAY: Livingston 31, Palmer Jr 17, Göksenin Köksal, Delgado 10, Blumbergs 5, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 9, Samet Geyik, Efianayi

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        BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Needham 19, Allman 5, Sleva 11, Mathews 14, Kerem Konan 6, Berk Uğurlu 4, Martin 7, Morgan 6, Terry 13, Yiğit Arslan 3

        1'İNCİ PERİYOT: 25-27

        DEVRE: 46-46

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71

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