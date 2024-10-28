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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta? Derbi hangi kanalda, şifreli mi canlı yayınlanacak? İşte GS BJK derbisi muhtemel 11'leri

        Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, derbi maçı hangi kanalda? İşte dev derbide muhtemel 11'ler

        Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçı, dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesinde Galatasaray - Beşiktaş maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Hatırlanacağı gibi iki rakip son olarak Süper Kupa'da karşı karşıya gelirken, bu maçta Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Beşiktaş (GS-BJK) muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:41
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        Galatasaray - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Okan Buruk'un öğrencileri, Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar ligde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alarak 25 puanla ligin zirvesinde yer alırken, siyah beyazlılar 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlikle 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeye sayılı saatler kala, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar...

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        GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Beşiktaş maçı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

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        GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

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        MUHTEMEL 11’LER

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, İcardi ve Osimhen.

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        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih ve Immobile.

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        İKİ TAKIMDA SON DURUM

        Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

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        Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

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