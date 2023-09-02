Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki fikstürü belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki fikstürü belli oldu. Galatasaray, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak. Beşiktaş ilk hafta Club Brugge deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayacak
GALATASARAY
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag takımlarıyla mücadele edecek. Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü şöyle:
20 Eylül: Kopenhag
3 Ekim: Manchester United (D)
24 Ekim: Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih (D)
29 Kasım: Manchester United
12 Aralık: Kopenhag (D)
BEŞİKTAŞ
Temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayayacak, 14 Aralık'ta yine evindeki maçla tamamlayacak. D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın maç programı şöyle:
21 Eylül Perşembe
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim Perşembe
18:45 Beşiktaş - FC Lugano
26 Ekim Perşembe
FK Bodø/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım Perşembe
Beşiktaş - FK Bodø/Glimt
30 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık Perşembe
FC Lugano - Beşiktaş
FENERBAHÇE
Temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayayacak, 14 Aralık'ta yine evindeki maçla tamamlayacak. Fenerbahçe'nin fikstürü şöyle:
21 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - FC Nordsjælland
5 Ekim Perşembe
FC Spartak Trnava - Fenerbahçe
26 Ekim Perşembe
Fenerbahçe - PFC Ludogorets 1945
9 Kasım Perşembe
PFC Ludogorets 1945 - Fenerbahçe
30 Kasım Perşembe
FC Nordsjælland - Fenerbahçe
14 Aralık Perşembe
Fenerbahçe - FC Spartak Trnava