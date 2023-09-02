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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki fikstürü belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki fikstürü belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki fikstürü belli oldu. Galatasaray, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak. Beşiktaş ilk hafta Club Brugge deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:56
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        1

        GALATASARAY

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag takımlarıyla mücadele edecek. Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü şöyle:

        2

        20 Eylül: Kopenhag

        3 Ekim: Manchester United (D)

        24 Ekim: Bayern Münih

        8 Kasım: Bayern Münih (D)

        29 Kasım: Manchester United

        12 Aralık: Kopenhag (D)

        3

        BEŞİKTAŞ

        Temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayayacak, 14 Aralık'ta yine evindeki maçla tamamlayacak. D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın maç programı şöyle:

        4

        21 Eylül Perşembe

        Club Brugge - Beşiktaş

        5 Ekim Perşembe

        18:45 Beşiktaş - FC Lugano

        26 Ekim Perşembe

        FK Bodø/Glimt - Beşiktaş

        9 Kasım Perşembe

        Beşiktaş - FK Bodø/Glimt

        30 Kasım Perşembe

        Beşiktaş - Club Brugge

        14 Aralık Perşembe

        FC Lugano - Beşiktaş

        5

        FENERBAHÇE

        Temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayayacak, 14 Aralık'ta yine evindeki maçla tamamlayacak. Fenerbahçe'nin fikstürü şöyle:

        6

        21 Eylül Perşembe

        Fenerbahçe - FC Nordsjælland

        5 Ekim Perşembe

        FC Spartak Trnava - Fenerbahçe

        26 Ekim Perşembe

        Fenerbahçe - PFC Ludogorets 1945

        9 Kasım Perşembe

        PFC Ludogorets 1945 - Fenerbahçe

        30 Kasım Perşembe

        FC Nordsjælland - Fenerbahçe

        14 Aralık Perşembe

        Fenerbahçe - FC Spartak Trnava

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