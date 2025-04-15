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        Galatasaray, Bodrum FK'ya hazırlanıyor

        Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:17
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        Galatasaray, Bodrum FK'ya hazırlanıyor!
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        Trendyol Süper Lig’in 32'nci haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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