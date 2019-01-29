Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşıyor.

GALATASARAY - BOLUSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Serkan Tokat

SAAT: 19.45

YAYIN: a2 TV

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, Ümit, Ufuk, Hayrullah, Umut, Akabueze, Mustafa,Yusuf Emre, Guido Koçer, Özgür Can Özcan

TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Kaynak

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.