Galatasaray Çağdaş Faktoring: 61 - Fenerbahçe Opet: 65 | MAÇ SONUCU

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 13'te 13 yaparak yoluna kayıpsız devam ederken sarı-kırmızılılar ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Vanloo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 3. dakikayı 11-3 önde geçti. Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Opet, 5. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında sarı-lacivertliler, 7. dakikada üstünlüğü eline aldı: 13-14. Toparlanan ve pota altını etkili kullanan ev sahibi ekip, serbest atış çizgisinden peş peşe sayılarla yeniden farkı açtı ve ilk çeyreği 22-14 üstün kapattı.

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İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Galatasaray, 15. dakikayı 30-26 üstün tamamladı. Charles ile arka arkaya sayılar bulan Fenerbahçe, 16. dakika biterken öne geçti: 30-31. Li ile pota altından skor üreten sarı-kırmızılı takım, 19. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 36-31. Çeyreğin son bölümünde boyalı alanı kullanarak basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 37-36 önde girdi. İkinci yarı düşük tempolu oyunla başladı. İki ekip de boyalı alandan sayı bulmakta zorlanırken Vanloo ve Gökşen Fitik'in dış atış isabetleriyle Galatasaray Çağdaş Faktoring, 26. dakikayı 47-42 üstün geçti. Fenerbahçe Opet'te Meesseman'ın arka arkaya bulduğu basketlere Zandalasini ile yanıt veren ev sahibi takım, 29. dakikayı 53-48 önde kapattı. Fraser ile pota altından isabet bulan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 55-48 üstün gitti.