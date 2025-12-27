Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Beşiktaş BOA: 73 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Beşiktaş BOA: 73 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 84-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:13 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potanın derbisinde kazanan Galatasaray!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında evinde Beşiktaş BOA'yı 84-73 mağlup etti.

        Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü ele alan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada 8 sayılık (18-10) fark yakaladı. Kalan bölümde iki takım da hücumda etkili olamazken ilk periyot Galatasaray'ın 20-13 üstünlüğüyle sona erdi.

        Galatasaray, ikinci çeyreğin başında Derin Erdoğan'ın sayılarıyla farkı çift haneye taşıdı: 23-13. Ev sahibi ekip, müsabakanın 16. dakikasını 35-28 önde geçti. Bu dakikadan sonra 8-0'lık seri bulan Beşiktaş, 18. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 42-39 önde gitti.

        REKLAM

        İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada 51-42 üstünlük kurdu. Beşiktaş geri dönmeye çalışsa da farkı açan Galatasaray, 29. dakikada 15 sayılık (62-47) fark yakaladı. Ev sahibi ekip, son periyoda 64-51 önde girdi.

        Sarı-kırmızılılar, son çeyreğin ilk dakikalarında farkı 18 sayıya (69-51) çıkardı. Mücadelenin 32 ile 36. dakikaları arasında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı tek haneye indirdi: 71-62. Ancak farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, parkeden 84-73 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12. maçında 10. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. kez mağlup oldu.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam, Ali Rıza Pinat

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 7, Smalls 9, Ayşe Cora Yamaner 14, Elif Bayram 2, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Kuier 11, Derin Erdoğan 9, Johannes 11, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal, Sude Yılmaz 3

        REKLAM

        Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 2, Whitcomb 18, İlayda Güner 3, Fasaula 16, Toure 4, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 13, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Özge Özışık

        1. Periyot: 20-13

        Devre: 42-39

        3. Periyot: 64-51

        4. Periyot: 84-73

        Beş faulle çıkan: 38.21 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Yusuf Ündeş (46), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldürdü. Ündeş hakkındaki uzaklaştırma kararının haziran ayında

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!