Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gökşen Fitik ve Ayşe Cora'yı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak OGM Ormanspor'da forma giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Gökşen Fitik ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, milli basketbolcuya Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileğinde bulunuldu. Gökşen Fitik, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12,5 sayı, 4,5 ribaunt, 5,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Ayrıca, Galatasaray, daha önce 2011-2014 yılları arasında kulüpte forma giyen ve 2014 EuroLeague Şampiyonu kadroda yer alan Ayşe Cora ile de 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Son olarak MKY İzmit Belediyespor'da oynayan Ayşe Cora, yeniden sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek. Kulüp, Ayşe Cora'ya da şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diledi.