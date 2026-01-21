Habertürk
        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu USK Prag

        FIBA Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu'nda liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Çekya temsicisi USK Prag'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.01.2026 - 11:27
        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu dördüncü maçında yarın Çekya'nın USK Prag ekibini konuk edecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        Grubunda 8 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.

        Çekya temsilcisi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki son maçında deplasmanda İspanya'nın Spar Girona ekibini 82-68 yenmişti.

        Sarıyer'de silahla başından vurulmuş halde bulundu; ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı

        SARIYER'de bir kafeteryaya giden Murat Atlı (45) silahla başından vurulmuş halde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Atlı'nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi.

