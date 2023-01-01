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Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

Galatasaray'da geçen sezon transfer edilen ve bu sezon kiralanan Cicaldau ile Morutan'ın satılması planlanıyor

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  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    Galatasaray'da geçen sezon başında 2021-2022 sezonunda 6.5 milyon euro'ya Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağlamıştı.

     
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    Rumen futbolcu, teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından Ittihad Kalba takımına kiralanmıştı.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    25 yaşındaki orta saha, yeni takımında da pek varlık gösteremedi. Cicaldau Ittihad Kalba'da 11 maçta görev aldı. Rumen orta saha bu maçlarda 1 gol kaydetti.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    25 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olmayan Birleşik Arap Emirlikleri kulübü, Cicaldau'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Oyuncunun yıllık maaşını ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ödüyor.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    Cicaldau'nun sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenirken; konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

     Sporx'in Rumen basınından aktardığı habere göre; sarı-kırmızılı ekip, 6.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı Cicaldau'yu 3-3.5 milyon Euro'ya herhangi bir kulübe satmaya razı.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda 25 yaşındaki futbolcuyla yolların 'tamamen' ayrılması bekleniyor.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    Sarı kırmızılara toplam 41 maça çıkan Cicaldau, sarı kırmızılı formayla 5 gol atarken 4 asist yaptı. Rumen orta saha, Galatasaray'da bazı maçlarda etkili performans ortaya koysa da, beklentileri karşılayamadı.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    MORUTAN DA GİDECEK

    Ayrıca Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan'ın da sezon sonunda takımdan bonservisiyle ayrılması bekleniyor.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    Rumen futbolcunun bonservisi için İtalyan ekibinin Cimbom'a 5.5 milyon euro'luk ödeme yapması bekleniyor.
  • Galatasaray, Cicaldau'nun fiyatını belirledi

    23 yaşındaki oyuncu Serie B bu sezon 17 maçta görev yaptı. Morutan bu karşılaşmalarda dört kez gol sevinci yaşarken, yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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