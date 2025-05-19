Galatasaray'da 5. yıldızın gol kralları!
Trendyol Süper Lig'de sezonun şampiyonu olan Galatasaray, armasına 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte kazandığı son 5 şampiyonluğun dördünde, gol kralı çıkardı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu bitime 2 hafta kala Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı armasına takan ilk kulüp ünvanını kazandı.
5. yıldızın kazanıldığı son 5 şampiyonluğun 4'ünde ise ise gol kralı Galatasaray'dan çıktı.
Sarı-kırmızılılarda bu sezonun flaş ismi Victor Osimhen, ligin bitimine 2 hafta kala Osimhen en yakın rakibi Krzysztof Piatek'e 4 gol fark attı.
ZİRVEDE TAMAMLARSA TARİHE GEÇECEK
26 yaşındaki yıldız zirvede tamamlaması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir Nijeryalı oyuncu gol kralı olmuş olacak.
İşte Galatasaray'ın zirvede tamamladığı son 5 sezon ve gol kralları...
2017-2018: 21. ŞAMPİYONLUK
Bafetimbi Gomis: 33 maç - 29 gol (Gol kralı)
2018-2019: 22. ŞAMPİYONLUK
Mbaye Diagne: 29 maç - 30 gol (Gol kralı)
*Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilmiştir.
2022-2023: 23. ŞAMPİYONLUK
Mauro Icardi: 24 maç - 22 gol (Gol kralı Enner Valencia)