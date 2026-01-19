Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Atletico Madrid mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Atletico Madrid mesaisi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'da Osimhen geri döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        Taktik çalışmayla tamamlanan idmanda milli takımdan dönen Victor Osimhen de yer aldı.

        Galatasaray, Atletico Madrid mücadelesinin hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Guardian yazdı: Türkiye ve Körfez ülkeleri Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirmede etkili oldu* İstanbul'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Olayda bıçağı kullanan 15 yaşındaki E.Ç.'nin, "yan baktın" tartışması sonrasında Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı iddia edildi. Bu olay, akıllara Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır'ın katledilmelerini getirdi* Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sosyal medyada yayılan "nakitle altın satışı yasaklandı" ve "bandrolsüz altına el konulacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti* PFDK, bahis oynayan teknik direktörler ve gözlemcilerin aralarında bulunduğu 153 ismin cezalarını açıkladı: 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası * Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?