Galatasaray'da Atletico Madrid mesaisi!

16 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Guardian yazdı: Türkiye ve Körfez ülkeleri Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirmede etkili oldu* İstanbul'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Olayda bıçağı kullanan 15 yaşındaki E.Ç.'nin, "yan baktın" tartışması sonrasında Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı iddia edildi. Bu olay, akıllara Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır'ın katledilmelerini getirdi* Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sosyal medyada yayılan "nakitle altın satışı yasaklandı" ve "bandrolsüz altına el konulacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti* PFDK, bahis oynayan teknik direktörler ve gözlemcilerin aralarında bulunduğu 153 ismin cezalarını açıkladı: 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası * Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz