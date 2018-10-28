Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha... Yeni Malatyaspor karşısında sakatlıklar nedeniyle 7 eksikle çıkan Galatasaray'da Younes Belhanda da sakatlık yaşadı. Belhanda, 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Faslı futbolcunun yerine Ahmet Çalık oyuna dahil oldu.

Eren, Serdar, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Emre Akbaba ve Nagatomo sakatlık problemleri nedeniyle Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkamadı.

Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Cimbom'da bir de kart şoku yaşandı. 4. sarı kartını gören Mariano, derbide oynayamayacak.

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