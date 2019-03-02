Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden olan Benjamin Tetteh için Çekya'dan flaş itiraflar geldi. Sporx'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Ganalı forvetin menajerleri David ve Filip Ziek, Galatasaray ile devre arasında görüştüklerini doğrularken sezon sonu bir görüşme daha yapacaklarını söylediler.

"YAZIN GÖRÜŞME SÖZÜ VERİLDİ"

Çekya basınına konuşan Ziek kardeşler, "Benjamin Tetteh için Sparta Prag ve Galatasaray arasında bir görüşme yapıldığı doğru ancak kulüpler anlaşamadı. İki takımın da düşünceleri farklıydı. İki takım yöneticileri, masadan yaz ayında görüşme sözü alıp öyle ayrıldı." sözlerini kullandılar.

"SEZON SONU İLGİLENECEK ÇOK TAKIM OLACAK"

Genç forvetin sezon sonunda büyük ihtimalle Sparta Prag'dan ayrılacağını söyleyen menajerler, "Bize göre Benjamin, çok potansiyelli bir oyuncu. Çok genç olmasına rağmen Çekya'da düzenli oynadı ve tecrübe kazandı. Artık yurt dışına çıkmaya hazır. Belki İngiltere'ye bile gidebilir. Bu yaz onunla ilgilenecek çok takım olacak." dedi.

Ganalı forvet, bu sezon Sparta Prag forması ile Çekya Ligi'nde 22 maça çıkarken 10 gol atarak dikkat çekti.