Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 21.03.2025 - 21:31 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:31
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma ve 1'e 1, 4'e 4 oyunlarla devam etti. Antrenman, 4 takımlı turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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