Vida'yı hapsetti, derbiyi kazandı

TT Stadı'nda ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1'lik net skorla yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ezeli rakibine karşı uyguladığı stratejide başarılı oldu.

Siyah-beyazlıların geriden oyun kurmak için topu ilk olarak Domagoj Vida'yla buluşturduğunu bilen İmparator, bu nedenle Falcao'yu ilk 11'de görevlendirdi. Tecrübeye ihtiyaç duyan Terim, son haftaların formda ismi Halil Dervişoğlu'nu yedek soyundururken, Hırvat stoperle mücadele etmesi için Kolombiyalı golcüsüne güvendi.

32 yaşındaki stoper, Falcao’yla baş etmeye çalışırken her maç olduğu gibi geriden oyun kurarak topu Atiba ya da Ghezzal ile buluşturamadan sarı-kırmızılı takımın önde baskısıyla karşılaştı. Terim bu taktikle topun daha çok Beşiktaş’ta kalmasını istedi ancak karşılaşmanın büyük çoğunluğu siyah-beyazlıların yarı sahasında geçti. Birçok gol pozisyonuna giren Aslan, şampiyonluk yolundaki rakibine fazla şans vermedi.

YÖNETİM DERBİ ZAFERİNE SESSİZ KALDI

Derbi haftası yaşanan seçim krizinin ardından Beşiktaş karşısında çok kritik bir galibiyet alan Galatasaray’da yönetimin sessiz kalması camiada yine şaşkınlık yarattı. Ligin son bölümünde şampiyonluk şansını son haftalara taşımak için iyi bir oyunla kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılılarda belki de ilk defa bir derbi zaferi sonrası yönetim kanadından hiçbir açıklama yapılmadı.