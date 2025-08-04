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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Carlos Cuesta'ya Spartak Moskova talip oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Carlos Cuesta'ya Spartak Moskova talip oldu!

        Galatasaray, devre arasında transfer ettiği ve beklenen verimi alamadığı Carlos Cuesta için Spartak Moskova ile görüşmelere başladı.

        Giriş: 04.08.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.08.2025 - 00:20
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        Görüşmeler başladı: Rusya yolcusu!
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        Transfer dönemini hızlı geçiren Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.

        Devre arasında takımdan ayrılarak Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için transfer edilen Carlos Cuesta, sarı-kırmızılılardaki performansı eleştiri konusu olmuştu.

        RUSYA YOLCUSU!

        26 yaşındaki stopere Spartak Moskova talip oldu ve G.Saray'la görüşmelere başladı.

        Kolombiyalı defans oyuncusu Rusya'ya gitme konusunda çekincesi bulunmazken, yönetim oyuncunun bonservisiyle ayrılmasını istiyor.

        MİNİMUM 6 MİLYON EURO

        8 milyon Euro'ya transfer edilen Cuesta için Galatasaray minimum 6 milyon Euro bonservis geliri elde etmek istiyor.

        Galatasaray'da 9 maça çıkan Cuesta, gol veya asist üretemedi ve 626 dakika sahada kaldı.

        GEDSON'U DA ALDILAR

        Rus temsilcisi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katmıştı.

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