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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi para mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi öncesi para mesaisi!

        Süper Lig'de Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim kritik viraj öncesinde 20 milyon Euro'ya yaklaşan bir ödeme ve prim hazırlığına girdi

        Giriş: 26.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:56
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        Milli maç arasına namağlup lider giren Galatasaray aradan üst üste iki derbiyle dönecek. Önce Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak sarı-kırmızılılar ardından Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle deplasmanda karşılaşacak.

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        Okan Buruk ve kurmayları her iki ezeli rakibi de analiz ederken yönetim de saha dışı çalışmalarına başladı.

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        Bu sezon biriken 20 maçlık galibiyet primlerini Antalyaspor müsabakası öncesinde ödeyen yönetim vadesi gelen maaşları da yatırmak için kolları sıvadı.

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        Galatasaray 31 Mart tarihine kadar 14 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yapmak durumunda. Sarı-kırmızılı kulüp borçsuzluk kağıdı alabilmek için son tarih olan 31 Mart’ı derbi öncesine çekmeyi hedefliyor.

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        Galatasaraylı idareciler futbolcuların maaşlarını ödeyerek kafalarının sadece futbola odaklı olmasını istiyor. Bu süreçte sık sık Kemerburgaz’a gidecek olan Dursun Aydın Özbek de primle ilgili açıklamalar yapacak.

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        Sarı-kırmızılılar derbiler öncesinde değil, kazanılması halinde soyunma odasında prim açıklayacak. Galatasaray’da futbolculara iki derbi için 3 milyon Euro gibi bir primin gözden çıkarıldığı öğrenildi.

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