Galatasaray'da derbi öncesi para mesaisi!
Süper Lig'de Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim kritik viraj öncesinde 20 milyon Euro'ya yaklaşan bir ödeme ve prim hazırlığına girdi
Milli maç arasına namağlup lider giren Galatasaray aradan üst üste iki derbiyle dönecek. Önce Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak sarı-kırmızılılar ardından Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle deplasmanda karşılaşacak.
Okan Buruk ve kurmayları her iki ezeli rakibi de analiz ederken yönetim de saha dışı çalışmalarına başladı.
Bu sezon biriken 20 maçlık galibiyet primlerini Antalyaspor müsabakası öncesinde ödeyen yönetim vadesi gelen maaşları da yatırmak için kolları sıvadı.
Galatasaray 31 Mart tarihine kadar 14 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yapmak durumunda. Sarı-kırmızılı kulüp borçsuzluk kağıdı alabilmek için son tarih olan 31 Mart’ı derbi öncesine çekmeyi hedefliyor.
Galatasaraylı idareciler futbolcuların maaşlarını ödeyerek kafalarının sadece futbola odaklı olmasını istiyor. Bu süreçte sık sık Kemerburgaz’a gidecek olan Dursun Aydın Özbek de primle ilgili açıklamalar yapacak.
Sarı-kırmızılılar derbiler öncesinde değil, kazanılması halinde soyunma odasında prim açıklayacak. Galatasaray’da futbolculara iki derbi için 3 milyon Euro gibi bir primin gözden çıkarıldığı öğrenildi.