Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Derrick Köhn ilk golünü attı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Derrick Köhn ilk golünü attı

        Galatasaray'ın Alman sol bek Derrick Köhn, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk gol sevincini yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 23:13 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köhn siftah yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Derrick Köhn kaydetti.

        Maçın 9. dakikasında Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştığı topa ceza yayı içinde gelişine vuran Köhn meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

        Geçtiğimiz transfer döneminde Alman temsilcisi Hannover 96’dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

        Maça 11’de başlayan Derrick Köhn, 90 dakikada oynadı.

        "MUTLU BİR GECE GEÇİRDİK"

        Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, "Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun