Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu şubat ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, deprem felaketi sonrası koordine edilen çalışmalar ve gelecek dönem yol haritasıyla ilgili Galatasaray camiası ve kamuoyu bilgilendirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Özbek, yaklaşık 10 gün önce meydana gelen depremle ilgili, "6 Şubat'tan beri evimizde, kulübümüzde, iş yerimizde bu felaketin acılarını yaşıyoruz. İletişimin çok kuvvetli olduğu bu dönemde sanki deprem evimizde olmuşçasına şahitlik ediyoruz. 'Asrın felaketi' olarak nitelendiriliyor. Gerçekten öyle. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Şu anda enkaz altından vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor ve birçok yaralı vatandaşımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Allah memleketimizi bu tür felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

"6 Şubat sabahı uyandığımızda memleketimizin yüzde 20'ye yakın kısmı tarumar oldu." diyen Özbek, "15 milyona yakın vatandaşımız büyük bir felaketin içinde zorluklarla karşı karşıya kaldı. Öyle bir camiayız ki bu cennet vatanı ve milletimizi korumak için Çanakkale'de Kafkaslar'da en kıymetli şeyleri olan canlarını feda etmekten kaçınmadık. Galatasaray olarak geçmişimize yakışan tavırla yüzde 20'si zora düşmüş, yıkılmış vatanımızın, orada yaşayan kardeşlerimizin yardımına koşmaktan başka yapacak şeyimiz yoktu. Galatasaray'daki memleket tutkusu ve vatan sevgisi bize bunu emrediyordu." şeklinde görüş belirtti.

BİRÇOK ŞEYİ YAPTIK, BAŞARILI DA OLDUK AMA BANA GÖRE BU YETMEZ''

Dursun Özbek, kulüp olarak birçok yardım faaliyetinde bulunduklarını ancak yaraları sarmak adına yapılması gereken çok şey olduğunu dile getirdi.

Tüm dünyada Türkiye'ye yardımların geldiğini aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki faaliyetler 6 Şubat sabahı saat 09.00'da başladı. Hala devam ediyor. Dünyanın yardım için koştuğu bir dönemde Galatasaray olarak birçok şeyi yaptık, başarılı da olduk ama bana göre bu yetmez. Kısa sürede hallolacak bir felaket değil. Devletimiz, her türlü büyük çabayla depremin yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Ancak vatandaşların, bizlerin ve Galatasaray gibi büyük bir camianın da bu yaraları sarmak için yapması gereken çok şey var."

Depremin yaşandığı alanın birçok Avrupa ülkesinden büyük ve nüfus olarak kalabalık olduğuna değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her yardımı bölgeye ve köylerde, mezralardaki ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırdık. Bu konuda devletimizin her kademesinden teşekkür telefonu aldım. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese büyük bir teşekkürü borç biliyorum. Burada sadece bağış toplamak yeterli değil. Bu işin finansal tarafını da yönetmek gerekiyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım, ne yapıyorsak hiç sorgulamadan finansal yapının oluşması için gerekeni yaptı. Herkes o kadar sorumluluk aldı ki bazı şeyler insanı şaşırtıyor. Sporcularımızın birçoğu depremdeki yardım faaliyetlerini desteklemek için aylık maaşlarını almaktan vazgeçtiler. Derneklerimiz, gittiğimiz her bölgede yardım dağıtımında destek verdi."

Başkan Dursun Özbek, depremzedelerle ilgili konaklama, sosyal ve maddi yardımların devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ERAY YAZGAN: 87 TIR TOPLAMDA BİN 750 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİK''

Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, üyelere deprem nedeniyle gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yardımları 3 aşamaya ayırdıklarını aktaran Yazgan, "Geride kalan 9 günde 87 tır ve toplamda bin 750 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla buluşturduk. Bunun içinde 64 jeneratör, 2 bin 350 koli hijyen malzemesi, bin 36 ısıtıcı, 7 bin 922 battaniye ve yorgan, 13 bin 32 koli onar kiloluk koliler halinde gıda maddesi, 5 bin koli su var." ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN'A TEŞEKKÜR

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile eski futbolcuları Gökhan Zan'a teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Çobanoğlu, Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kalecilik yaptığını hatırlatarak, "Rekabet başka bir şey. Son zamanlarda ölçüsünü kaçırmış ve sporun ruhuna aykırı davranışlar olsa dahi böyle günlerde bir araya gelmeyi başarmış kulüplerimiz var. Bunlar ebedi dostumuz. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı dostlarımıza iş birliklerinden dolayı teşekkür ederim. Milli sporcumuz Volkan Demirel kardeşim de ilk uyarı fişeğini attı. Onu gözlerinden öpüyorum. Bana takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği ay-yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet etme sevgisi önemli. Volkan Demirel ve ailesine teşekkür ediyorum. Formamızı giyen Gökhan Zan'ın da çığlıkları vardı. Bölgeye acil yardım yetiştirilmesinde bu kardeşlerim ön ayak oldular." şeklinde görüş belirtti.

Çobanoğlu'nun konuşmasının ardından Volkan Demirel ve Gökhan Zan alkışlandı.