Bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atan ve pandemi sonrası tepetaklak olan Galatasaray, gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. TFF'nin yabancı kuralında değişikliğe de gitmesinin yanı sıra şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden de mahrum kalan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon kadrosunda maliyeti azaltmaya gidecek. Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir kafasında planladığı çalışmalar arasında bazı genç oyuncular da yer alıyor.

Ankaragücü maçıyla birlikte sahaya kaptan olarak çıkan Emin Bayram, önümüzdeki sezon için A Takım kapılarını aralarken sarı-kırmızılıların yıllardır merakla beklenen 2000 ve 2001 jenerasyonlarından bazı isimler de gelecek sezonlar için hazırlanıyor. İmparatorun daha önce Atalay Babacan, Süleyman Luş ve Ali Yavuz Kol'u sezon öncesi kampında deneyeceği öğrenilirken bu isimlere yenileri de eklendi.

Galatasaray'a Ocak 2020'de transfer olan ve hücuma dönük orta saha olarak gelen Erkan Süer'in bir süredir orta sahanın merkezinde denendiği öğrenildi. Top tekniği ve oyun görüşü nedeniyle bu bölgede fark yaratabileceği düşünülen genç futbolcunun gelecek sezon kadro planlamasında yer alabileceği belirtildi.

Altyapıda dikkatleri çeken diğer bir isim ise 2002 doğumlu Atalay Yıldırım oldu. Bu sezon U19 takımında görev yapan ve attığı gollerle göz dolduran Atalay Yıldırım için altyapı kurmaylarının olumlu rapor sunduğu, Terim'in de sezon öncesi kampında üzerinde durma kararı aldığı kaydedildi. U19 Ligi'nde 20 maça çıkan ve 7 gol atan Atalay, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maçta 2 gol attı.