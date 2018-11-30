Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle dönerek gruptan çıkamayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımının son dönemdeki performansından memnun değil…

Devler Ligi defterini kapattıktan sonra UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, futbolcuların vasat performanslarına çare bulmaya çalışıyor. Sezona iyi başlayan takımının son haftalarda büyük bir düşüş yaşadığını gören İmparator, sahada yeteri kadar mücadele etmeyen oyunculardan yakınıyor.

Lokomotiv Moskova maçının ardından devre arası ve yaz transfer dönemlerini işaret eden deneyimli teknik adam, taraftarlara da üstü kapalı mesaj göndermişti. ‘Bize müsade etsinler’ diyerek güven beklediği mesajını gönderen Terim’in, devre arasında herhangi bir oyuncu için gelecek teklifin değerlendirilmesini istediği öğrenildi.

Kulübün mali zorluklar nedeniyle oyuncu alamadığını ve UEFA’dan ‘Sattığın kadar al’ koşuluyla transfer yapabildiğini bilen tecrübeli teknik adamın, tıpkı geçtiğimiz sezon Badou Ndiaye gibi bu yıl da benzer bir teklife ‘Evet’ diyeceği kaydedildi. Savaşçı bir takım kurmak istediği bilinen İmparator’un, bu nedenle bonservis bedeli yüksek oyuncuların satılması ve gelen parayla birkaç oyuncu alınmasını istediği ifade edildi.

Terim’in, maaşına zam aldıktan sonra performansı oldukça düşen Rodrigues de dahil olmak üzere Feghouli, Maicon, Belhanda hatta gerekirse Fernando’nun satışına bile karşı çıkmayı düşünmediği bildirildi.

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