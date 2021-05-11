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Galatasaray'da Fatih Terim ve Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri...

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'la puanını eşitleyen Galatasaray'da Fatih Terim ve Arda Turan maçın ardından açıklamalar yaptı. Terim'le arasındaki diyalogu paylaşan tecrübeli futbolcu, "Hocaya 'Hava güzel' dedim, 'Merak etme ikisi de kaybeder' dedi" ifadelerini kullandı. Şampiyonlukla ilgili konuşan Terim ise "Biz hiç pes etmedik" dedi

Galatasaray'da Fatih Terim ve Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri...

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ve kaptanı Arda Turan maçın ardından açıklamalar yaptı.

Arda'nın açıklamaları şöyle:

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık"

TERİM'LE ARASINDAKİ DİYALOGU PAYLAŞTI:

"HOCAYA 'HAVA GÜZEL' DEDİM, 'MERAK ETME İKİSİ DE KAYBEDER' DEDİ"

"Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak. "

"Hayat bana Camp Nou'da şampiyonluk, Bernabeu'da Kral Kupası şampiyonluğu gösterdi. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe. Ünal Hoca var. Bizim de rakibimiz Malatya, çok zor. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz."

FATİH TERİM: BÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM

Fatih Terim de maçın ardından şunları söyledi:

"Böyle bir ligle karşılaştığımı hatırlamıyorum, çok sezon oldu. Finişe müthiş giriliyor. İsteseniz böyle bir lig kurgu edemezsiniz. O yüzden her an her şey olabileceği bir lig yaşıyoruz. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitiririz ve şampiyon oluruz inşallah. Bunun için önce kazanmamız, daha fazla gol atmamız lazım gibi gibi gibi. Bunların bilincindeyiz"

"BİZ HİÇ BIRAKMADIK, PES ETMEDİK"

"Biz hiç bırakmadık. Hiçbir zaman bırakmadık.Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik de. Şu atmosferi görmek bile çok büyük bir övgüye layık. Galatasaraylılara bunu yaşatmak bile. Bitmeden konuşmak tarzım değil benim. Ben, teknik heyet, staff, takım arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım hiçbir zaman bırakmadık. Allah da kalbimize göre verdi. Bugün de buradan lider dönebilirdik. Rabbimin bir bildiği var. Penaltılar kaçıyor, boş goller kaçıyor, goller yiyoruz"

"GALATASARAY VAZGEÇMEZ"

"Maçtan bir gün, birkaç hafta önce... Kimsenin hayal etmediği bir ortama geldik. Çok şükür. Galatasaray vazgeçmez. Sonuç ne olursa olsun Galatasaray vazgeçmez. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Zaman zaman çok güzel işler yaptık. Kolay değil bu stres altında. Sahaya tribünden attı, yedi, beraberlik, mağlup, aradaki gol farkı. Bunlar hiç kolay değil. Sonuç, Galatasaray'ın bırakmadan vazgeçmeden yaşadığı bir lig diye devam ediyor"

"ARDA'YA BAZI ŞEYLERİ İNANARAK SÖYLEDİM"

"İnanarak söyledim Arda'ya, 'Onlar kaybeder' diye. Biz öyle maçlar kaybettik ki. Vazgeçtim verilen verilmeyenleri. Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Bir sürü şey geldi başımıza. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün de mesela penaltı, olmuyor ama Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim. Ben müneccim değilim ama inanmadan da olmaz. Onlara şunu söyledim, 'Kazanın, rakiplere kulakları tıkayın. Siz kazanmayınca bir esprisi yok. Rakip kaybetti, siz de kaybederseniz anlamı yok.' dedim"

"SON HAFTA GÖRECEĞİZ"

"Son hafta kupada ve ligde bize kök söktüren bir Malatya ile oynayacağız. İnşallah Malatya'yı yener ipi göğüsleriz. Muhammed'e de sevindim. Zaman zaman böyle ısrarlarım olur. Bir oyuncuyu kaybetmektense penaltıyı kaybetmeyi yeğlerim. İnsan kaybetmeyi sevmem. Çok ender olmuştur. İkinci penaltıyı atmasına da çok sevindim. Bir oyuncumu kaybetmemek inanın bana çok şeyden daha önemlidir"

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